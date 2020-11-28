С декабря в Великобритании запретили выпивать в ресторанах после приема пищи

CentralAsia (CA) - По новым карантинным правилам, которые вступят в силу в Великобритании со 2 декабря, лондонцам запретят выпивать в пабах и ресторанах после того, как они закончат прием пищи. Об этом сообщает «Би-би-си».

2 декабря в Британии завершается всеобщий локдаун, и страна переходит на локальную трехуровневую систему ограничений. Лондон, Ливерпуль, графство Кент и еще несколько регионов предварительно получили второй уровень эпидемической опасности. Он предусматривает, в том числе, некоторые дополнительные ограничения в работе заведений общепита. В частности, теперь посетители не могут приходить в заведение только для того, чтобы заказать алкоголь: алкогольные напитки могут подаваться только как часть заказа, включающего основное блюдо. Оставаться после приема пищи и заказывать алкоголь отдельно будет запрещено. Daily Mail подтверждает, что владельцы общепита будут обязаны выгонять задержавшихся гостей даже если они не допили свои напитки после еды.

Со 2 декабря до католического Рождества в Великобритании будет действовать система ограничений с тремя уровнями эпидемической опасности. Она будет похожа на работавший до начала ноября карантин, но получит некоторые изменения.

Каждый регион получит свой уровень от первого до третьего. На первом и втором уровнях общепит будет работать до 22:00-23:00. На первом уровне людям разрешат собираться в помещениях и на улицах до шести человек, на втором уровне собрания в помещениях запретят. На третьем уровне будут закрыты все заведения, а собираться людям запретят полностью.

Эти меры будут отменены на несколько дней перед Рождеством, после праздников страна снова вернется к трехуровневой системе. По предварительным оценкам властей, ограничения в Великобритании продлятся до марта.