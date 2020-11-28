Facebook планирует запустить цифровую валюту в новом году

- Азия и мир, общество
- 14:19, 28 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Цифровая валюта Libra компании Facebook может быть запущена в январе, сообщает Financial Times.
Точная дата будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу от управления финансового рынка Швейцарии. По данным издания, криптовалюта будет выпущена в ограниченном формате. По словам одного из источников, ассоциация Libra сначала просто выпустит одну монету, обеспеченную долларом в соотношении один к одному.
Facebook впервые объявил о своем проекте международной цифровой валюты в июне 2019 года. Криптовалюта будет работать на закрытом блокчейне — участниками сети станут все зарегистрированные пользователи, а управлять ею будут только участники специально созданной для этого организации Libra Association.
Изначально запуск на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года. Однако Libra столкнулась с жесткой критикой со стороны властей разных стран, инвесторы стали терять к ней интерес.