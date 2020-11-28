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  28 ноября 2020
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Facebook планирует запустить цифровую валюту в новом году

CentralAsia (CA) -  Цифровая валюта Libra компании Facebook может быть запущена в январе, сообщает Financial Times.

Точная дата будет зависеть от того, когда проект получит одобрение на работу от управления финансового рынка Швейцарии. По данным издания, криптовалюта будет выпущена в ограниченном формате. По словам одного из источников, ассоциация Libra сначала просто выпустит одну монету, обеспеченную долларом в соотношении один к одному.

Facebook впервые объявил о своем проекте международной цифровой валюты в июне 2019 года. Криптовалюта будет работать на закрытом блокчейне — участниками сети станут все зарегистрированные пользователи, а управлять ею будут только участники специально созданной для этого организации Libra Association.

Изначально запуск на глобальном уровне ожидался в первом квартале 2020 года. Однако Libra столкнулась с жесткой критикой со стороны властей разных стран, инвесторы стали терять к ней интерес.

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