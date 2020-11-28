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  28 ноября 2020
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В Узбекистане из-за уменьшения обращений закрывают сall-центр по коронавирусу

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане из-за уменьшения количества обращений граждан принято решение о приостановке работы Call-центра. Об этом сообщает Мизндрав республики.

В июле текущего года в Ташкенте был запущен круглосуточный Call-центр для информирования больных коронавирусом и изучения их состояния.

Как сообщили в Минздраве, в последнее время резко сократилось количество звонков на короткий номер Call-центра 1105.

«Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, работа Call-центра 1105 будет приостановлена», - говорится в сообщении.

Функции данного Call-центра будут переданы круглосуточному Call-центру с единым коротким номером 1003.

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