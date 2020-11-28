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  28 ноября 2020
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Узбекистан вернёт из Сирии очередную партию граждан

CentralAsia (UZ) -  Делегация Республики Узбекистан посетила Сирийскую Арабскую Республику для проработки организационных вопросов очередной акции по возвращению в Узбекистан женщин и детей, граждан республики, оказавшихся в трудном положении в этой стране.

"Возвращение наших граждан на Родину является прямым обязательством Правительства Республики Узбекистан и осуществление в этих целях мероприятий обуславливается исключительно соображениями гуманизма", - отмечает издание МИД Узбекистана "Дунё".

Ранее узбекской стороной осуществлены две гуманитарные акции «Мехр-1» и «Мехр-2», в результате которых были возвращены из зоны конфликтов на Ближнем Востоке 220 женщин и детей.

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