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  28 ноября 2020
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Глава Армении прибыл в Москву с частным визитом

CentralAsia (CA) -  Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Москву с частным визитом, сообщила его пресс-служба.

"Двадцать восьмого ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетил столицу Российской Федерации Москву", – сказано в распространенном сообщении.

Отмечается, что армянский лидер встретится с членами действующих в России общинных структур для обсуждения Нагорного Карабаха и сложившейся в Армении обстановки.

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