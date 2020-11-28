Глава Армении прибыл в Москву с частным визитом

CentralAsia (CA) - Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Москву с частным визитом, сообщила его пресс-служба.

"Двадцать восьмого ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетил столицу Российской Федерации Москву", – сказано в распространенном сообщении.

Отмечается, что армянский лидер встретится с членами действующих в России общинных структур для обсуждения Нагорного Карабаха и сложившейся в Армении обстановки.