Глава Армении прибыл в Москву с частным визитом
- Азия и мир, политика
- 15:59, 28 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Президент Армении Армен Саркисян прибыл в Москву с частным визитом, сообщила его пресс-служба.
"Двадцать восьмого ноября президент Армен Саркисян с частным визитом посетил столицу Российской Федерации Москву", – сказано в распространенном сообщении.
Отмечается, что армянский лидер встретится с членами действующих в России общинных структур для обсуждения Нагорного Карабаха и сложившейся в Армении обстановки.