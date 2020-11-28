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  28 ноября 2020
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В Кении мужчина ожил в морге во время бальзамирования

CentralAsia (CA) -  В Кении мужчина пришел себя в морге во время подготовки к бальзамированию, сообщает местное издание The Standart.

Питер Киген потерял сознание дома, и семья отвезла его в больницу. Через несколько часов родственникам якобы сообщили, что тот умер еще до того, как его привезли к медикам.

Однако, по словам работника больницы Гирберта Черуйота, родственники сами сочли Питера мертвым. Врачи просили дать им время, чтобы разобраться с состоянием Питера, но родные обвинили их в том, что они не торопятся, и сами доставили тело в морг.

Работники морга рассказали, что, когда готовили мужчину к бальзамированию, заметили, как он шевелится. После этого мужчину перевезли в палату. Через несколько дней его планируют выписать.

По словам Питера, он был шокирован, узнав, что его признали мертвым и даже отправили в морг.

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