В Калифорнии на «черную пятницу» устроили стрельбу в ТЦ. Погиб один человек (видео)

CentralAsia (CA) - В результате стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) во время распродажи «черная пятница» погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел в ТЦ Arden Fair Mall вечером 27 ноября.

Отмечается, что прибывшие на место полицейские обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями, один из них скончался на месте, другого госпитализировали в критическом состоянии. Предполагается, что устроивший стрельбу скрылся, его разыскивает полиция.

Правоохранители установили, что злоумышленник не намеревался устраивать массовое убийство, это был единичный случай.