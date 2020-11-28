В Калифорнии на «черную пятницу» устроили стрельбу в ТЦ. Погиб один человек (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 16:13, 28 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В результате стрельбы в торговом центре в американском городе Сакраменто (штат Калифорния) во время распродажи «черная пятница» погиб один человек, еще один пострадал. Об этом сообщил телеканал ABC.
Инцидент произошел в ТЦ Arden Fair Mall вечером 27 ноября.
Отмечается, что прибывшие на место полицейские обнаружили двух человек с огнестрельными ранениями, один из них скончался на месте, другого госпитализировали в критическом состоянии. Предполагается, что устроивший стрельбу скрылся, его разыскивает полиция.
Правоохранители установили, что злоумышленник не намеревался устраивать массовое убийство, это был единичный случай.