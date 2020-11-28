Убитый в Иране ученый долгое время был целью израильского «Моссада», - The New York Times

CentralAsia (CA) - В разведывательных службах США считают, что Израиль может быть причастен к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в американских разведслужбах.

Как отмечает NYT, остается неясным, какой объем информации мог быть доступен Вашингтону относительно операции заранее, однако США и Израиль являются союзниками и давно ведут обмен разведданными относительно Ирана.

По данным издания, Фахризаде долгое время был целью израильского «Моссада». «Израильские официальные лица, которых позже поддержали сотрудники американской разведки, изучавшие архив, заявили, что ученый сохранил элементы программы даже после того, как [в Иране] якобы от нее отказались», — говорится в материале.

Речь идет о засекреченном иранском проекте «Амад», который разрабатывался в начале 2000-х. Его целью была разработка и испытание ядерной боеголовки для баллистической ракеты. В Израиле, как отмечает NYT, считают, что именно Фахризаде возглавлял проект и руководил исследованиями в его рамках.

Белый дом и ЦРУ отказались давать газете комментарии по этому вопросу.

По информации Минобороны Ирана, Мохсен Фахризаде был смертельно ранен в результате столкновения сотрудников его службы безопасности с террористами близ Тегерана. На месте происшествия прогремел взрыв, после чего автомобиль с физиком-ядерщиком расстреляли.

Ученого госпитализировали, однако он умер в больнице. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что у властей есть основания подозревать в преступлении Израиль. Глава МИДа призвал международное сообщество осудить преступление, назвав его «актом государственного террора».

Западные СМИ называют Фахризаде «отцом иранской ядерной бомбы». Минфин США и власти Израиля считают его руководителем всего ядерного проекта страны, в том числе ответственного за разработку вооружений. Минобороны Ирана называет Фахризаде руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.