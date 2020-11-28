В Узбекистане приступают к клиническим испытаниям российской вакцины «Спутник V»

CentralAsia (UZ) - Министерство здравоохранения Узбекистана рассчитывает в конце 2020-начале 2021 года приступить к клиническим испытаниям российской вакцины «Спутник V» против COVID-19, заявил 28 ноября журналистам глава ведомства Абдухаким Хаджибаев.

В сентябре Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что договорился с узбекистанской фармацевтической компанией Laxisam о поставках в Узбекистан до 35 миллионов доз вакцины «Спутник V» в 2020-2021 годах. Позднее представитель Laxisam уточнил РИА Новости, что идет работа по согласованию поставок с регулятивными органами республики.

Министр сообщил, что Минздрав Узбекистана в ходе переговоров с РФПИ запросил 500 доз вакцины «Спутник V».

Ранее сообщалось, что специалисты Узбекистана и России продолжают переговоры по вакцине "Спутник V" от коронавируса COVID-19, до конца 2020 года препарат вряд ли начнут использовать в республике. Об этом заявил РИА Новости 27 ноября представитель агентства санитарно-эпидемиологического благополучия страны.



