Британия назначила ответственным за вакцинацию от COVID-19 представителя консервативной партии

CentralAsia (CA) - В Великобритании назначили нового замминистра здравоохранения, им стал представитель консервативной партии в парламенте Надим Захави. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны. The Guardian уточняет, что он будет ответственным за вакцинацию от коронавируса.

«Королева [Великобритании Елизавета II] одобрила назначение члена парламента Надима Захави заместителем главы министерства здравоохранения», — говорится в сообщении.

Он также сохранит пост заместителя госсекретаря в департаменте по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии парламента.

Ранее The Times и Financial Times со ссылкой на источники сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшие дни намерен объявить о новом «зимнем плане» по борьбе с коронавирусом.

По данным изданий, Джонсон планирует сообщить о завершении действующего локдауна с 2 декабря. Однако в Англии будет введена более жесткая трехуровневая система ограничений. Ее приостановят на период от трех до пяти дней в Рождество (25 декабря), а потом она снова возобновится с января по март.

По данным британского Минздрава, в стране выявили свыше 1,5 млн заражений коронавирусом, более 66 тыс. человек умерли. Суточный прирост новых заболевших превышает 16 тыс. человек.