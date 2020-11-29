В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели еще семь пациентов

CentralAsia (MNG) - За прошедшие сутки в масштабах страны было сделано 9513 ПЦР тестов на коронавирус, и 24 из них дали положительные результаты. Об этом Минздрав сообщил сегодня.

28 ноября еще семь человек были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от COVID-19. Сейчас они находятся под на 14-дневном карантине на санатории для дальнейшего наблюдения.

В частности, в Улан-Баторе выявлено 5 новых случаев, в аймаке Архангай — 2, Сэлэнгэ — 7, и в аймаке Дархан-Уул — 9 новых случая.

По состоянию на 29 ноября в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 784. Из общего числа инфицированных вылечены 354 человека.

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