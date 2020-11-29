Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 62 млн

CentralAsia (CA) - Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 62 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Всего инфекцию обнаружили у 62 094 127 человек. Больше всего заражений — 13,2 млн — зафиксировали в США. На втором месте Индия с 9,5 млн заболевших, на третьем Бразилия, где инфекцию выявили у 6,2 млн человек. Пятерку стран-лидеров замыкают Франция (2,26 млн заболевших) и Россия (2,24 млн по данным оперативного штаба).

С начала пандемии в мире скончались 1,4 млн человек с коронавирусом. Лидерами по количеству летальных исходов остаются США, там умерли 266 тыс. человек с коронавирусом. За ними идут Бразилия (171,9 тыс.), Индия (136,2 тыс.), Мексика (104,2 тыс.) и Британия (58,1 тыс.).

Ранее в субботу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом рекордном приросте количества заболевших за сутки — вирус обнаружили у 747 тыс. человек. Предыдущий максимум организация зафиксировала 14 ноября. Всего, по подсчетам ВОЗ, в мире инфекцию подтвердили у 61,2 млн человек.

Помимо этого, организация сообщила и о рекордном суточном приросте летальных исходов. Тогда от коронавируса умерли 13,2 тыс. человек. Общее число смертей, по ее информации, составляет 1,4 млн.