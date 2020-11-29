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  29 ноября 2020
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В Азербайджане четыре человека погибли, подорвавшись на мине

CentralAsia (CA) -  Четыре мирных жителя погибли в результате подрыва автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе Азербайджана, где ранее велись бои в ходе нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила Генпрокуратура страны.

Как сообщается, инцидент произошел около 15:20 28 ноября. Автомобиль Toyota во время движения по территории села Ашагы Сеидахмедли наехал на противотанковую мину и подорвался.

По данному факту возбудили дело по ст. 100.2 (планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны) и ст. 116.0.6 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта) УК Азербайджана.

В Генпрокуратуре страны обвинили Армению в новых провокациях против мирных жителей Азербайджана.

Между Ереваном, Баку и Москвой 10 ноября был заключен мирный договор, согласно которому Азербайджану помимо Физулинского района отошли Джебраильский, Лачинский, Зангеланский, Кельбаджарский, Агдамский и Кубатлинский районы и город Шуши.

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