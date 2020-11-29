В Таджикистане число случаев COVID-19 достигло 12 118

CentralAsia (TJ) - На сегодня, 29 ноября, в Таджикистане зафиксировано 12 118 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

По данным Минздрава республики, это составляет 0,02% от общего количества зараженных. На сегодня в стране погибло уже 86 человек, летальность составляет 0.71%. Полностью вылечились от вируса 11 518 человек, восстановление составляет 95.05%.

Таджикистан занимает 113 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.

Коронавирус в Таджикистане

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