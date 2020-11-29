В Узбекистане за ночь выявили 171 новый случай коронавируса. Всего 72 753

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 28 ноября количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 72753 (+171).

По данным Минздрава, новые случаи заболевания выявлены в 10 областях страны.

Число пациентов, умерших от коронавируса, составило 608 человек.

Общее число выздоровевших пациентов достигло 70 047 (+188), показатель выздоровления составил 96%.

Из 2098 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 198 находятся в тяжёлом состоянии, а 44 - в критическом.