Ряд стран ЕС ослабляет карантинные меры перед Рождеством

CentralAsia (CA) - Среди стран Евросоюза, которые вводят некоторые послабления карантинных мер на период рождественских праздников, - Италия, Ирландия, Бельгия и Германия, сообщает DW.



Сразу несколько стран Евросоюза приняли решение ослабить действующие на их территориях карантинные меры на период рождественских праздников. Так, итальянское правительство в пятницу, 27 ноября, объявило о том, что с 29 ноября три "красные зоны" (zona rossa), особенно сильно пострадавшие от распространения коронавируса, - Ломбардия, Пьемонт и Калабрия - будут переквалифицированы в "оранжевые", что соответствует более низкому уровню эпидемиологической опасности. О послаблении карантинных мер сообщили также Бельгия, Ирландия и Германия. Правительство Ирландии также решило ослабить ограничения для ряда учреждений и предприятий в период рождественских праздников. Так, при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции с 1 декабря разрешено открыться магазинам, музеям, художественным галереям и библиотекам. А с 4 декабря вновь смогут начать работать рестораны и бары, которые предлагают не только напитки, но и еду.

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо также пообещал открыть магазины на период рождественских праздников. "Ситуация (с пандемией коронавируса. - Ред.) в нашей стране улучшается, - сказал он, выступая по телевидению. - Тем не менее важно продолжать этот курс". Конкретно это означает сохранение в Бельгии режима частичного локдауна.

О некотором ослаблении карантинных мер на период рождественских и новогодних праздников, с 23 декабря по 1 января, сообщили и в Германии. По итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с главами правительств федеральных земель было решено, в частности, разрешить в это время встречаться группами до 10 взрослых людей из двух домохозяйств. Для сравнения: в данный момент встречаться могут лишь пять взрослых их двух семей.

При этом большинство ограничений, действующих в Германии со 2 ноября, остаются в силе. В стране по-прежнему закрыты рестораны, бары, театры, кино, тренажерные залы, спортивные секции, бордели, массажные салоны и большинство прочих предприятий досуга и сферы обслуживания.

Некоторые меры предосторожности даже были усилены. Так, защитные маски предписывается впредь носить не только в общественном транспорте, магазинах и на торговых улицах, но практически во всех публичных закрытых помещениях, в центральных районах городов и в школах, начиная с 7-го класса.

По словам Меркель, жителям Германии следует настроиться на то, что частичный локдаун будет отменен не раньше середины января, по крайней мере на большей территории страны.