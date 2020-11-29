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  29 ноября 2020
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Бердымухамедов встретился с врачами, прибывшими «секретным» рейсом в Туркменистан из Германии
Предыстория: Туркменский правительственный спецборт «тайным рейсом» привёз из Германии VIP-пакеты и врачей

CentralAsia (TM) -  Одним из прибывших 26 ноября туркменским правительственным бортом из Мюнхена в Ашхабад врачей оказался профессор университетской клиники Гроссхадерн, специалист в области эндокринологии и диабетологии Клаус Пархофер. Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», немецкого профессора принял президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Заранее о приезде представителя медицинских кругов Германии нигде в прессе официально не сообщалось. 26 ноября turkmen.news зафиксировал секретный полет правительственного самолета в Мюнхен и обратно. Туда Bombardier Challenger 870 отправился налегке, а назад, помимо коробок со стерильными материалами, почты и пластиковых пакетов с грузом, доставил в Ашхабад нескольких немецких врачей. Теперь очевидно, что возглавляет делегацию медиков профессор Клаус Пархофер. Кем были другие врачи, прибывшие в Туркменистан, остается неизвестным.

Как отмечает turkmen.news, наблюдатели в Ашхабаде отметили, что все то, о чем сообщили официальные СМИ из разговора немецкого профессора и Бердымухамедова, можно было обсудить онлайн. Зачем понадобилось отправлять за гостем правительственный борт, непонятно.

По информации издания, профессор Клаус Пархофер и его коллеги вылетят обратно в Мюнхен 29 ноября. На обратном пути самолет «Боинг-737» остановится в Стамбуле.

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