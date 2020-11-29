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  29 ноября 2020
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Майк Тайсон и Рой Джонс завершили бой вничью

CentralAsia (CA) -  Бой за новый титул Всемирного боксерского совета (WBC) Frontline Battle Heavyweight Belt между Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью.

Бой являлся выставочным. Из-за возраста боксеров в поединке было рассчитано 8 раундов вместе привычных 12 для главных боев вечера. Каждый из раундов был сокращен с трех до двух минут. Оба боксера получили за поединок по $10 млн.

Для 54-летнего Тайсона этот поединок стал 59-м. Американец одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Предыдущий бой он провел в июне 2005 года, в котором проиграл техническим нокаутом Кевину Макбрайду. Он становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе - владельцем поясов WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонс завершил карьеру в феврале 2018 года победой над Скоттом Сигмон (США). На счету 51-летнего американца, имеющего российское гражданство, 76 боев, 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений. Он был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях, передает РБК.

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