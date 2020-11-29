В центр Минска перед протестами стянули специальную технику

CentralAsia (CA) - В центр Минска, где сегодня должны пройти очередные воскресные протестные акции, стянули специальную технику и машины силовых структур. Об этом сообщает издание Tut.by.

Технику видели у площади Независимости, на проспекте Пушкина, проспекте Независимости, около здания цирка, на площади Якуба Коласа, в микрорайоне Серебрянка и других частях города.

Telegram-канал Nexta сообщает, что в Минске закрыты центральные станции метро: Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига. Также закрыт один из вестибюлей станции Площадь Ленина (вход со стороны Площади Независимости).

По данным Tut.by, жители Минска в разных районах выходят на улице с бело-красно-белой символикой. Часть из них движется в сторону центра города, часть выстраивается в цепочки вдоль дорог, разворачивают флаги и транспаранты внутри микрорайонов. СМИ отмечают, что демонстранты не расходятся, несмотря на плохую погоду — сегодня в Минске идет мокрый снег с дождем.

Кроме того, белорусской столице наблюдаются проблемы с мобильным интернетом. Как сообщил местный провайдер А1, пропускная способность Сети снижена в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов.

Протесты в Белоруссии продолжаются больше 3,5 месяцев — их участники не согласны с результатами августовских президентских выборов, требуют ухода Александра Лукашенко, прекращения насилия и освобождения политзаключенных. Каждые выходные в Минске и других городах проходят несанкционированные митинги, которые заканчиваются задержанием сотен человек.

Сам Лукашенко считает, что победил на выборах законно и уверен, что протестами управляют американские спецслужбы из-за рубежа: из Украины, Польши, Чехии. 27 ноября он заявил, что отстранить его от власти может только белорусский народ «на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции».