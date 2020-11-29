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  29 ноября 2020
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В Сингапуре женщина родила ребенка с антителами к коронавирусу

CentralAsia (CA) -  Женщина из Сингапура родила мальчика, у которого врачи нашли антитела к коронавирусу, вызывающему COVID-19. Об этом пишет местная газета The Straits Times.

31-летняя Селин Нг-Чан была одной из немногих сингапурских женщин, заразившихся коронавирусом во время беременности. Диагноз COVID-19 ей поставили на десятой неделе. 7 ноября у Нг-Чан родился сын Олдрин, у которого нашли антитела к вирусу.

По словам матери, педиатр сказал ей, что ее собственные антитела к вирусу SARS-CoV-2 исчезли. Медики предполагают, что она передала их новорожденному. Врачи считают, что Олдрин теперь имеет иммунитет к коронавирусной инфекции.

По данным The Straits Times, сын Нг-Чан — первый официально зарегистрированный ребенок, который родился с антителами после болезни беременной матери. Однако издание упоминает и другую женщину, некую Наташу Линг, которая заразилась коронавирусом на 36-й неделе беременности. В конце апреля она родила ребенка, который мог быть первым в Сингапуре новорожденным с антителами.

Об антителах к COVID-19 у новорожденных детей сообщали китайские медики еще в марте этого года. Они наблюдали за шестью роженицами, у которых был коронавирус в легкой форме. После родов анализы всех младенцев показали отсутствие заболевания и наличие антител. Причем у трех детей уровень антител в крови был повышенным.

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