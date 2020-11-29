В Минске проходят задержания протестующих

CentralAsia (CA) - В Минске, где проходят очередные воскресные несанкционированные акции, начались задержания их участников. Об этом сообщает издание Tut.by.

В разных районах города сотрудники правоохранительных органов задерживают людей, вылавливают их во дворах. По данным издания, на Партизанском проспекте против демонстрантов применили слезоточивый газ. В других районах силовики начали также разгонять протестующих.

По информации правозащитного центра «Весна» на 14:00 по местному времени (совпадает с московским), в Минске задержаны 13 человек. Еще одного участника несанкционированного митинга задержали в деревне Боровляны в 5 км от белорусской столицы.

По данным Telegram-канала Nexta, по улицам Минска идут колонны из тысяч людей, многие из них выходят на проезжую часть и перекрывают автомобильное движение.

С утра 29 ноября в центр белорусской столицы стянули спецтехнику: СМИ сообщали о бронемашинах, водометах, автозаках, автобусах с милицией и ОМОНом.

Бронетехника, автозаки и грузовики с представителями силовых структур были замечены также и внутри жилых районов за пределами центра Минска. Кроме того, по требованию властей провайдеры ограничили пропускную способность мобильного интернета.

Во время митингов по воскресеньям в Минске и других белорусских городах постоянно задерживают сотни людей. 22 ноября правозащитники сообщали как минимум о 300 задержанных. Как рассказали в пресс-службе белорусского МВД, в прошлое воскресенье задержали 345 человек.