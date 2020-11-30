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  30 ноября 2020
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Власти Монголии частично ослабляют режим строго карантина

CentralAsia (MNG) -  Правительство Монголии, Государственная чрезвычайная комиссия и Минздрав страны договорились о новых мерах выхода из карантина.

Кроме столицы Монголии и аймаков Архангай и Сэлэнгэ, в других аймаках уровень всеобщей готовности к стихийным бедствиям снижен от 06:00 1 декабря 2020 года, и частично переведен на уровень высокой готовности к стихийным бедствиям. А в Улан-Баторе, в аймаках Архангай и Сэлэнгэ решили продлить нынешний уровень всеобщей готовности на 10 дней. В результате всеобщая готовность или строгий карантин продлится до 11 декабря 2020 года.

Заместитель премьер-министра, председатель Государственной чрзвычайной комиссии Я.Содбаатар сказал: «Необходимо получить полную картину болезни и провести массовые анализы. Мы работали 14 дней или один секретный период заражения. Минздрав предложил продлить строгий карантин еще на 14 дней. Ученый совет при Государственной чрзвычайной комиссии призвал продлить строгий карантин на 10 дней. Правительство решило отменить всеобщую готовность и перевести ее в частичное состояние».

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