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  30 ноября 2020
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Правительство Монголии одобрило продажу алкогольных напитков крепостью ниже 18%

CentralAsia (MNG) -  На вчерашнем заседании правительства всеобщая готовность была продлена в аймаках Сэлэнгэ, Архангай и в городе Улан-Батор. Также было решено открыть фабрики по обработке изделий из дерева, строительных материалов, шерсти и кашемира, косметики.

На вчерашнем заседании кабинета министров было сделано предложение продавать алкоголь ниже 18 градусов.

Правительство одобрило продажу алкогольных напитков крепостью ниже 18%, поскольку запрет на алкоголь создает опасность для незаконной торговли алкоголем и продажи низкокачественного алкоголя.

«Этот вопрос не стоит в центре внимания столицы. Тем не менее, мы поддерживаем открытие алкогольных напитков при температуре ниже 18 градусов, потому что мы открываем промышленный сектор», - сказал Ж.Сандагсурэн, заместитель губернатора столицы.

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  • Правительство Монголии одобрило продажу алкогольных напитков крепостью ниже 18%


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