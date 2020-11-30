Идет работа по возвращению около 300 газелей, мигрирующих в столицу Монголии, - Минприроды

CentralAsia (MNG) - Министерство природы, окружающей среды и туризма Монголии в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды столицы репатриировало около 200 голов газелей из Налайха и Хонхорта в Салхит и Хулт. Рейнджеры и официальные лица работают над эвакуацией остальных из города.

Вчера утром стадо из 300 газелей прибыло в столицу по шоссе перевала «Айдас» со стороны Био в северных горах региона Өлзийт.

Роль монгольских газелей в природе и их экологическое значение велики. Поэтому Минприроды, экологии и туризма призывает жителей оставлять еду для них, говорится в сообщении ведомства.





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