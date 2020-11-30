[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монгольский документальный фильм получил награду на европейском фестивале IDFA

CentralAsia (MNG) -  Монгольский документальный фильм стал лауреатом премии Международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) в категории документального кино средней продолжительности, сообщили местные СМИ со ссылкой на режиссера фильма Номина Лхагвасурэна.

52-минутный документальный фильм под названием «ХҮРД» («Колесо или молитвенный цилиндр») рассказывает истории выживших самоубийц и членов семей тех, кто покончил с собой. Согласно документальному фильму, безнадежность, одиночество, алкоголизм и суровый образ жизни привели к множеству случаев суицида в Монголии.

Музыку к документальному фильму «ХҮРД» написал Д.Шинэцог, музыкант легендарной группы «Домог». Из-за пандемии коронавируса в этом году фестиваль прошел в режиме онлайн. Кроме того, 6 декабря организаторы фестиваля на официальном сайте планируют показать своим зрителям более 250 документальных фильмов.

IDFA — крупнейший в мире фестиваль документального кино, который ежегодно проводится с 1988 года в Амстердаме, Нидерланды, и демонстрирует больше фильмов, чем любое другое мероприятие подобного рода.

IDFA 2020, стартовавшая 18 ноября, продлится до 6 декабря.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Монголии за сутки от коронавируса выздоровели еще семь пациентов
  • Бердымухамедов встретился с врачами, прибывшими «секретным» рейсом в Туркменистан из Германии
  • Миллионы людей остались без работы из-за пандемии, но многие об этом еще не знают, - Би-би-си


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com