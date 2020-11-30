Монгольский документальный фильм получил награду на европейском фестивале IDFA

CentralAsia (MNG) - Монгольский документальный фильм стал лауреатом премии Международного фестиваля документальных фильмов в Амстердаме (IDFA) в категории документального кино средней продолжительности, сообщили местные СМИ со ссылкой на режиссера фильма Номина Лхагвасурэна.

52-минутный документальный фильм под названием «ХҮРД» («Колесо или молитвенный цилиндр») рассказывает истории выживших самоубийц и членов семей тех, кто покончил с собой. Согласно документальному фильму, безнадежность, одиночество, алкоголизм и суровый образ жизни привели к множеству случаев суицида в Монголии.

Музыку к документальному фильму «ХҮРД» написал Д.Шинэцог, музыкант легендарной группы «Домог». Из-за пандемии коронавируса в этом году фестиваль прошел в режиме онлайн. Кроме того, 6 декабря организаторы фестиваля на официальном сайте планируют показать своим зрителям более 250 документальных фильмов.

IDFA — крупнейший в мире фестиваль документального кино, который ежегодно проводится с 1988 года в Амстердаме, Нидерланды, и демонстрирует больше фильмов, чем любое другое мероприятие подобного рода.

IDFA 2020, стартовавшая 18 ноября, продлится до 6 декабря.

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