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  30 ноября 2020
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Объединенная ассоциация упаковщиков Монголии присоединилась к WPO

CentralAsia (MNG) -  Объединенная ассоциация упаковщиков Монголии (Mongolian United Packaging Association - MUPA) стала членом Всемирной организации упаковщиков (WPO).

В частности, представители 53 стран-членов WPO на заседании правления организации, которое состоялось виртуально 25 ноября, одобрили полноправное членство MUPA Монголии.

Членство MUPA в WPO обсуждалось во время международного тренинга «От упаковки до маркетинга пищевых продуктов», организованного в Монголии в прошлом году в рамках проекта «Поддержка создания рабочих мест в Монголии (Support to Employment Creation in Mongolia - SECiMC2)».

В сентябре этого года исполнилось 52 года WPO. Это неправительственная международная федерация, объединяющая национальные и региональные объединения (ассоциации, союзы, конфедерации, институты) предпринимателей, работающих в сфере упаковки.

WPO основана в сентябре 1968 года в Токио, где собрались лидеры мирового упаковочного сообщества, специально, с целью создания новой международной организации. Основатели WPO ставили перед собой цели:

• поддерживать развитие упаковочных технологий, науки, новых подходов к решению задач международного характера;

• содействовать развитию международной торговли;

• стимулировать развитие образования и тренингов в сфере упаковки.

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