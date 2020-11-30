На хребет Бөхөн Шар в аймаке Архангай вновь завезли кабаргу. Фото

CentralAsia (MNG) - В рамках проекта «Обеспечение толерантности и стабильности природной среды Монголии» Министерство окружающей среды и туризма и Программа развития Организации Объединенных Наций вновь вводят баданга худэр или кабаргу (Moschus Moschiferus) — одно из самых редких животных в Монголии, популяция которого сокращается в последние годы из-за браконьерства — до прежних местообитаний.

В апреле 2020 года исследователи начали подготовку к реинтродукции кабарги на хребте Бөхөн Шар, протянувшемся через сомонов Эрдэнэмандал, Хайрхан, Өлзийт и Батцэнгэл аймака Архангай, и в этом месяце этот вид был успешно отловлен и повторно интродуцирован в целевой район. Кабарга была отловлена в сомоне Булган аймака Архангай с разрешения Министерства экологии и туризма.

Реинтродукция была проведена совместной группой маммологов биологического факультета Национального университета Монголии, НПО Монгольского общества маммологов, Монгольского университета естественных наук и НПО «Великие животные Гоби» при поддержке Департамента окружающей среды аймака Архангай и местных органов власти.

«В опасности кабарга издает свист и нытье. По этому сигналу другие животные убегают в безопасное место. Другими словами, кабарга — это «лесной дозорный», - сказал доктор Д.Дэлэгням. Реинтродукция кабаргов в хребет Бөхөн Шар будет иметь большое значение для защиты не только дикой природы, но и биоразнообразия и экосистемных услуг региона.

За возвращением кабарги наблюдают с помощью камер наблюдения за дикой природой и другого оборудования для защиты окружающей среды со стороны местных экологических организаций и рейнджеров при поддержке местного сообщества.

















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