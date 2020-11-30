В Таджикистане число инфицированных коронавирусом достигло 12 155

- Таджикистан, общество
- 8:53, 30 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 37 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
Также за 29 ноября 41 человек был выписан из медучреждений после выздоровления, случаев смерти за сутки не зафиксировано.
Общее количество зараженных в Таджикистане на сегодняшний день достигло 12 155 человек, из них выздоровели 11 559 пациентов или 95,1% инфицированных, скончались 86 человек, говорится в сообщении ведомства.
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