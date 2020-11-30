[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 800 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 794 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 125;

- Павлодарская область - 121;

- Северо-Казахстанская область - 108;

- Акмолинская область - 91;

- Костанайская область - 87;

- город Алматы - 70;

- город Нур-Султан - 54;

- Западно-Казахстанская область - 44;

- Алматинская область - 32;

- Карагандинская область - 25;

- Атырауская область - 17;

- Жамбылская область - 11;

- город Шымкент - 4;

- Актюбинская область - 3;

- Мангистауская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 131 659 случаев инфицирования коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Разочарован недавними действиями АИМК в отношении журналистов, - посол США в Узбекистане
  • Власти Монголии частично ослабляют режим строго карантина
  • Объединенная ассоциация упаковщиков Монголии присоединилась к WPO


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com