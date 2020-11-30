В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 794 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 125;

- Павлодарская область - 121;

- Северо-Казахстанская область - 108;

- Акмолинская область - 91;

- Костанайская область - 87;

- город Алматы - 70;

- город Нур-Султан - 54;

- Западно-Казахстанская область - 44;

- Алматинская область - 32;

- Карагандинская область - 25;

- Атырауская область - 17;

- Жамбылская область - 11;

- город Шымкент - 4;

- Актюбинская область - 3;

- Мангистауская область - 1;

- Туркестанская область - 1.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 131 659 случаев инфицирования коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения