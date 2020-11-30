В Казахстане за сутки коронавирус выявлен почти у 800 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 794 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 125;
- Павлодарская область - 121;
- Северо-Казахстанская область - 108;
- Акмолинская область - 91;
- Костанайская область - 87;
- город Алматы - 70;
- город Нур-Султан - 54;
- Западно-Казахстанская область - 44;
- Алматинская область - 32;
- Карагандинская область - 25;
- Атырауская область - 17;
- Жамбылская область - 11;
- город Шымкент - 4;
- Актюбинская область - 3;
- Мангистауская область - 1;
- Туркестанская область - 1.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 131 659 случаев инфицирования коронавирусом.