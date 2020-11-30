Разочарован недавними действиями АИМК в отношении журналистов, - посол США в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - На днях несколько изданий Узбекистана получили предупредительное письмо от Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК).

Регулятор предупредил редакции о «серьёзных правовых последствиях» за публикацию материалов «на основе непроверенных данных», а также за освещение ситуации «односторонне и под влиянием эмоций».

Эту ситуацию 28 ноября прокомментировал Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм.

Он написал в Твиттере, что разочарован недавними действиями АИМК, связанными с давлением на независимые СМИ.

«Для достижения успеха амбициозным реформам Узбекистана нужны свободная и открытая пресса. Давление АИМК не соответствуют этому», — отметил он.

Ранее ситуацию также прокомментировали послы ФРГ и Великобритании.