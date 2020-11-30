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  30 ноября 2020
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Группа преподавателей Российского университета дружбы народов прибыла в Ташкент

CentralAsia (UZ) -  В Ташкент прибыла группа преподавателей Российского университета дружбы народов для обмена опытом по обучению русскому языку.

Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан совместно с Российским университетом дружбы народов в октябре текущего года запустили программу дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка как иностранного (как неродного), а также по вопросам преподавания и использования русского языка для учителей-русистов Республики Узбекистан в дистанционном (цифровом) формате.

Обучающий семинар из 2 этапов в течение полутора месяцев прослушали около 500 преподавателей-русистов.

В конце ноября большая часть преподавателей успешно сдала итоговое тестирование.

Следующим этапом обучения станут совместные практические занятия при участии преподавателей РУДН и учителей-русистов из разных районов Республики Узбекистан.

Уже 29-го ноября первая группа преподавателей из РУДН прибыла в Узбекистан для проведения практических занятий. Планируется, что во второй декаде декабря в Республику приедет вторая группа педагогов.

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