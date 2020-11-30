На акции «марши соседей» в Беларуси задержаны более 300 человек. Видео, фото
- Азия и мир, общество
- 9:22, 30 ноября 2020
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- Обновлено: 9:24, 30 ноября 2020
CentralAsia (CA) - В воскресенье, 29 ноября, в Минске и некоторых других городах Беларуси состоялись очередные акции протеста из-за результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Как пишет Tut.by, на этот раз они прошли в новом формате. Протестующие собирались во дворах, а затем выдвигались к районным точкам сбора, чтобы далее пройти совместным маршем.
Наиболее масштабные «Марши соседей» прошли в Минске. В столице Беларуси состоялось несколько десятков шествий протеста.
По данным правозащитного центра «Весна», в течение дня на маршах по всей стране были задержаны более 300 человек, некоторых из них уже освободили. Иногда силовики применяли спецсредства, сообщает портал.