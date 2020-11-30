[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
На акции «марши соседей» в Беларуси задержаны более 300 человек. Видео, фото
Минск, 29 ноября
Минск, 29 ноября
// Tut.by

CentralAsia (CA) -  В воскресенье, 29 ноября, в Минске и некоторых других городах Беларуси состоялись очередные акции протеста из-за результатов президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Как пишет Tut.by, на этот раз они прошли в новом формате. Протестующие собирались во дворах, а затем выдвигались к районным точкам сбора, чтобы далее пройти совместным маршем.

Наиболее масштабные «Марши соседей» прошли в Минске. В столице Беларуси состоялось несколько десятков шествий протеста.


Читать полностью: https://news.tut.by/society/709540.html?c

Читать полностью: https://news.tut.by/society/709540.ht

По данным правозащитного центра «Весна», в течение дня на маршах по всей стране были задержаны более 300 человек, некоторых из них уже освободили. Иногда силовики применяли спецсредства, сообщает портал.

Читать полностью: https://news.tut.by/society/709540.html?

print
  • В Казахстане за сутки выявили 164 случая пневмонии с признаками коронавирусной инфекции
  • Миллионы людей остались без работы из-за пандемии, но многие об этом еще не знают, - Би-би-си
  • В Монголии за сутки выявили 7 новых случаев коронавируса. Всего — 791


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com