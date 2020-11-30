В Туркменистане студентов отправили в карантинный лагерь, а людей старше 50 лет просят не покидать дома

CentralAsia (TM) - Иногородних студентов Туркменского государственного энергетического института, расположенного в городе Мары, отправили в карантинный лагерь. А жителей Мары старше 50 лет просят не выходить из дома без необходимости. Так в городе борются с COVID-19, который, по официальной версии, не проник в страну.

Источники turkmen.news сообщили, что приезжих студентов отправили в карантинный лагерь несколько дней назад, то есть в районе 20 ноября. Что это за лагерь и где он находится, источники не знают. Известен лишь срок карантина: 21 день. Срок пребывания в карантинных лагерях для прибывших из-за рубежа, ранее составлявший 14 дней, в начале ноября также увеличили до 21 дня. Но о случаях карантина для граждан, перемещающихся внутри страны, до сих пор не сообщалось.

Тем временем врачи начали ходить по квартирам жителей Мары и предупреждать, что если в семье есть люди старше 50 лет, им не стоит выходить на улицу без необходимости. На днях в Туркменистане ввели полный запрет на перемещение между регионами для данной категории граждан.

Как сообщили источники turkmen.news в Туркменабаде, там полиция уже несколько дней устраивает рейды по школам, детским садам и училищам. В каждой проверке участвуют 10-15 полицейских. Тех, кто находится на территории учреждений без масок, заставляют платить штраф без оформления каких-либо документов. Если же у человека нет денег, его забирают в отделение.

На сегодня в мире осталось только две страны с населением более 1 миллиона человек, где, по официальной версии, нет COVID-19. Это Туркменистан и Северная Корея. Также коронавирус не выявлен примерно в десяти небольших островных государствах.