Смерть Диего Марадоны: личного врача подозревают в убийстве по неосторожности

Марадона умер 25 ноября от инфаркта, ему было 60 лет. В момент смерти он находился в своем доме в Буэнос-Айресе. Незадолго до этого Марадона перенес операцию по удалению тромба в головном мозге, также известно, что он проходил лечение от алкогольной зависимости.

«Я был совершенно потрясен, - рассказывает Луке о дне смерти Марадоны. - Когда Диего умер, я приехал на место, там уже работали сотрудники прокуратуры. Все это время я был готов с ними говорить. Медицинской ошибки не было, с Диего произошел непредвиденный случай — инфаркт. Для такого пациента, как он, это самое первое, что могло случиться. Я точно знаю, что и как я делал для Диего до самого последнего момента. Я делал все, что было в моих силах», - сказал он.