Смерть Диего Марадоны: личного врача подозревают в убийстве по неосторожности

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- 9:33, 30 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Аргентинские власти начали расследование в отношении врача Леопольдо Луке, который лечил недавно умершего футболиста Диего Марадону. Как сообщает ВВС, прокуратура проверяет версию, что его смерть могла стать результатом халатности медика.
По данным местных СМИ, врачу уже предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, однако эти сведения официально не подтверждены.
Сам врач провел пресс-конференцию, во время которой со слезами на глазах заявил, что сделал все возможное для спасения жизни Марадоны.
Сотрудники прокуратуры Аргентины провели обыски в доме и частной клинике Луке, пытаясь собрать доказательства по делу и установить, не было ли в действиях врача халатности.
Дочери Марадоны потребовали предоставить им сведения о том, какие медицинские препараты принимал их отец.
Марадона умер 25 ноября от инфаркта, ему было 60 лет. В момент смерти он находился в своем доме в Буэнос-Айресе. Незадолго до этого Марадона перенес операцию по удалению тромба в головном мозге, также известно, что он проходил лечение от алкогольной зависимости.
Телеканал Todo Noticias цитирует заявления врача Марадоны Леопольдо Луке.
«Я был совершенно потрясен, - рассказывает Луке о дне смерти Марадоны. - Когда Диего умер, я приехал на место, там уже работали сотрудники прокуратуры. Все это время я был готов с ними говорить. Медицинской ошибки не было, с Диего произошел непредвиденный случай — инфаркт. Для такого пациента, как он, это самое первое, что могло случиться. Я точно знаю, что и как я делал для Диего до самого последнего момента. Я делал все, что было в моих силах», - сказал он.