Джо Байден получил перелом ноги после падения

Джо Байден

CentralAsia (CA) - В субботу избранный президент США Джо Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.



Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает его журналистский пул.



Отмечается, что политик, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.



Действующий президент Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

