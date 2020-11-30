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  30 ноября 2020
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Джо Байден получил перелом ноги после падения
Джо Байден
Джо Байден

CentralAsia (CA) -  В субботу избранный президент США Джо Байден поскользнулся и подвернул лодыжку, играя со своей собакой Мейджором. Первоначально врач не подтвердил повреждений костей, а только растяжение мышцы, но направил политика на дополнительное обследование.

Байдену после томографии диагностировали переломы костей стопы, сообщает его журналистский пул.

Отмечается, что политик, вероятно, в течение нескольких недель будет вынужден ходить в специальном ботинке.

Действующий президент Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

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