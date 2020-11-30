В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 274 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 274 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 116 461 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 14 843;
- Алматы - 14 740;
- Атырауская область - 11 310;
- Восточно-Казахстанская область - 11 103;
- Карагандинская область - 10 638;
- Западно-Казахстанская область - 7240;
- Северо-Казахстанская область - 6025;
- Шымкент - 5160;
- Павлодарская область - 4948;
- Алматинская область - 4942;
- Акмолинская область - 4221;
- Жамбылская область - 4182;
- Костанайская область - 3765;
- Туркестанская область - 3390;
- Мангистауская область - 3382;
- Актюбинская область - 3319;
- Кызылординская область - 3253.
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