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  30 ноября 2020
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 274 человека
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 274 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 116 461 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 14 843;

- Алматы - 14 740;

- Атырауская область - 11 310;

- Восточно-Казахстанская область - 11 103;

- Карагандинская область - 10 638;

- Западно-Казахстанская область - 7240;

- Северо-Казахстанская область - 6025;

- Шымкент - 5160;

- Павлодарская область - 4948;

- Алматинская область - 4942;

- Акмолинская область - 4221;

- Жамбылская область - 4182;

- Костанайская область - 3765;

- Туркестанская область - 3390;

- Мангистауская область - 3382;

- Актюбинская область - 3319;

- Кызылординская область - 3253.

Коронавирус в Казахстане
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