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  30 ноября 2020
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В Монголии за сутки выявили 7 новых случаев коронавируса. Всего — 791

CentralAsia (MNG) -  За воскресенье в Монголии было проведено 10 308 ПЦР тестов на коронавирус, и 7 из них дали положительные результаты.

Как сообщила на пресс-конференции начальник отделения мониторинга и исследования Национального исследовательского центра инфекционных заболевания (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа, из новых случаев в Улан-Баторе выявлено 2, в аймаке Сэлэнгэ — 5.

По состоянию на 30 ноября в Монголии общее число инфицированных коронавирусом достигло 791. Из них 428 пациентов проходят стационарное лечение в НИЦИЗ и Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии
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