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  30 ноября 2020
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Китайские ученые заявили, что коронавирус мог возникнуть в Индии

CentralAsia (CA) -  Китайские ученые предположили, что новый тип коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть в 2019 году в Индии, сообщают «Известия».

Вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи, так как люди и животные были вынуждены пить одну воду, считают специалисты. Также среди возможных мест возникновения коронавируса названы Италия, Чехия Австралия, США и другие страны.

Согласно исследованию, выявленный в конце 2019 года вирус в Ухане не «оригинальный», заявили китайские эксперты.

Как пишет издание, ученые из Глазго подвергли критике данную работу коллег и усомнились в ее доказательности.

«Авторы проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда», - заявил эксперт из Университета Глазго Дэвид Робертсон.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что поиски первоисточника заражения новым коронавирусом нужно начинать в китайском Ухане. При этом в организации призвали не спекулировать на слухах о распространении коронавируса в Европе через животных.

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