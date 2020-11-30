В Монголии впервые появится частный ботанический сад

CentralAsia (MNG) - Ботанический сад — территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений из разных частей света и различных климатических зон. Концепция ботанического института зародилась в Египте около 3000 лет назад, но первый в мире научный ботанический институт начал распространяться по всему миру в 16 веке с основанием Пизанского университета в Италии.

Первый современный ботанический сад был заложен в начале XIV века] Маттео Сильватико при медицинской школе в Салерно. В Западной Европе начало ботаническим садам положили монастырские сады. В 1333 году устроен медицинский и ботанический сад в Венеции.

Первый частный ботанический сад Монголии откроется во втором квартале 2021 года с целью возрождения находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, растений и видов. Это также проект, который поможет детям средней школы практиковать окружающую среду и познавательные способности.

Проект реализуется компанией Misheel Group и более чем 100 ее клиентами на участке площадью 11 га вдоль реки Туул напротив выставочного центра Misheel Expo Center по естественной тропинке, не нарушая при этом деревья и ивы. Архитектором и ландшафтным планированием этой работы занимается доктор Огата Мотому из Университета Чиба, Япония.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения