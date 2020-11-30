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  30 ноября 2020
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На самолёте, прилетевшим «секретным рейсом», из Ашхабада в Мюнхен вылетел 61 пассажир

CentralAsia (TM) -  Накануне, 29 ноября, чартерный рейс из Туркменистана в Германию, помимо немецких докторов, прибывших в Ашхабад 26 ноября, вывез и граждан Франции – работников строительной компании «Буиг». Всего пассажиров на борту был 61 человек, сообщил turkmen.news.

Ранее заявленный на ноябрь чартерный рейс для работников «Буиг», как и рейс авиакомпании «S7» в Москву, был отменен по решению туркменской стороны. По данным источника в МИД Туркменистана, 31 человек из общего числа пассажиров, вылетевших в Мюнхен, имеет билеты на стыковочные рейсы, то есть летит дальше.

На обратный рейс из Мюнхена заявлено 52 пассажира, но в Стамбуле, где произойдет промежуточная посадка, поднимутся на борт еще граждане Туркменистана, застрявшие в Турции. После чего лайнер возьмет курс на Туркменабад.

По информации, всего в Турции в списках на возвращение в Туркменистан числятся более 6 тысяч человек, однако до сих пор за ними был отправлен лишь один самолет и тот в сентябре.

Ранее turkmen.news сообщал о застрявших гражданах в Объединенных Арабских Эмиратах. У некоторых людей истекли визы, вышел срок действия паспортов, однако ни посольство в Абу-Даби, ни консульство в Дубае никак не содействуют соотечественникам в их возвращении домой. Люди возмущаются тем, что для нужд семьи президента власти запросто отправляют самолеты по всему миру, а как вернуть домой своих же граждан, оказавшихся в сложнейшей жизненной ситуации, у них возможности нет.

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