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  30 ноября 2020
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В Германии прошли акции протеста против карантина

CentralAsia (CA) -  Противники ограничительных мер, принимаемых в рамках борьбы с коронавирусом, провели очередную демонстрацию в Германии, на это раз в городе Франкфурт-на-Одере, расположенном на границе с Польшей.

Как сообщает телеканал Euronews, организатором манифестаций выступает группа под названием Querdenken, участники которой утверждают, что защищают основные свободы граждан.

Сообщается, что в нее входят сторонники теорий заговора, ее поддерживают представители ультраправых движений. К этой акции присоединились также сотни жителей Польши из соседнего города Слубице. Одновременно во Франкфурте-на-Одере состоялась контрдемонстрация под лозунгом нет места нацистам.

На акции протеста против карантина и вакцинации в Лондоне задержаны свыше 150 человек. Демонстрация переросла в стычки с полицейскими. Радикально настроенные участники манифестации бросали в стражей порядка различные предметы и поджигали пиротехнические устройства. Накануне запланированной акции полиция Лондона распространила предупреждение о том, что в условиях карантина проведение массовых мероприятий запрещено и будет пресекаться.

Недовольство действиями британского правительства высказывают и десятки депутатов от правящей Консервативной партии. В субботу власти заявили о готовности пойти на уступки парламенту в вопросе о сроках действия ограничительных мер, которые будут введены после окончания карантина в Англии.

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