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  30 ноября 2020
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Казахстанка заняла второе место на детском Евровидении

CentralAsia (KZ) -  Двенадцатилетняя казахстанка Каракат Башанова заняла второе место на конкурсе Junior Eurovision — 2020.

Певица исполнила песню «Forever» отечественного композитора Хамита Шангалиева. Участница посвятила песню отцу, которого не стало еще пять лет назад.

Победителем детского Евровидения стала представительница Франции. Третье место заняла участница из Испании.

Казахстан принял участие в песенном конкурсе в третий раз. Впервые Казахстан дебютировал в Junior Eurovision в 2018 году. Страну тогда представляла Данэлия Тулешова. Она заняла шестое место. В прошлом году Казахстан также занял второе место. Страну тогда представлял Ержан Максим.

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