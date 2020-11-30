В Узбекистане в результате взрыва газа обрушился дом. Двое погибли

- Узбекистан, происшествия
- 11:15, 30 ноября 2020
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CentralAsia (UZ) - Сегодня, 30 ноября, в 07:42 часов, в махалле "Кирарик", в Янгиюльском районе Ташкентской области произошёл взрыв в частном доме.
По предварительным данным вспышка газо-воздушной смеси произошла из-за нарушения правил эксплуатации природного газа, сообщает МЧС Узбекистана.
"В результате вспышки обрушилась часть строения. В результате ЧС один житель дома погиб на месте, а второй скончался в больнице. Ещё два жильца этого дома получили различные травмы и находятся в больнице".
В эти минуты на месте происшествия находятся руководители МЧС, администрации Ташкентской области и УВД.
МЧС просит граждан соблюдать технику безопасности во время использования газовых и отопительных приборов.