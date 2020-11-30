В Таджикистане намерены законодательно запретить СМС-разводы

CentralAsia (TJ) - В нижней палате таджикского парламента группа законодателей задумалась о новом законопроекте, предусматривающем уголовное наказание за развод, сделанный путем СМС.

В предварительном проекте инициаторов нового закона предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет.

Правда, новый законопроект еще не вынесен на обсуждение парламента, равно как и неизвестно, будет ли он принят членами Маджлиси намояндагон. По законам Таджикистана, развод, объявленный путем смс-сообщения, незаконен, а духовенство в Таджикистане не раз призывало жителей отказаться от подобной практики.

Один из инициаторов ужесточения мер за незаконный развод, пожелавший не афишировать свое имя на данном этапе, пояснил в беседе с журналистом Радио Озоди 28 ноября, что идея созрела в связи с растущим уровнем разводов в таджикском обществе. По официальным данным парламентского комитета по социальным вопросам, семьи и охране здоровья, в прошлом году в Таджикистане распалось 12,5 тысяч семей. Этот показатель два года назад составлял 10 тысяч случаев.

Главным аргументом, по словам собеседника Радио Озоди, является забота о защите прав женщин, которые чаще всего и становятся жертвами подобных разводов. Последние годы смс-разводы стали применяться чаще всего трудовыми мигрантами, выезжающими на многомесячное, а порой и многолетнее пребывание за рубежом, обзаводятся на чужбине новыми семьями и желают покончить в одночасье с семьей, находящейся в родом Таджикистане. Как правило, объявленный мужьями развод или талак, всеми родными и близкими принимается всерьез.

По сообщению агентства "Азия-Плюс", ежегодно в Исламский центр в Душанбе обращаются не менее 100 пар, которые просят разрешить их спор, основанный на решении об СМС-разводе. Чаще всего, это семьи мигрантов, находящихся на заработках в России.

Согласно канонам Ислама, употребленное три раза слово «талак» - в словесном виде или в письменном, путем отправки по email или СМС, считается законным. По законам Таджикистана, такой развод нелегален, так как право разводить семьи имеют органы ЗАГСа и суды. Однако в стране, где чтутся мусульманские традиции, правила о трех произнесенных словах о разводе многими принимаются по всей строгости законов.

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