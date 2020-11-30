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  30 ноября 2020
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В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 72 920

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 29 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72 920 (+167).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 6 областях страны.

В общей сложности в стране вылечено 70 198 (+151) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

На данный момент из 2114 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 192 находятся в тяжёлом состоянии, 44 - в критическом.

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