В Узбекистане количество случаев коронавируса достигло 72 920

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 29 ноября количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 72 920 (+167).

По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 6 областях страны.

В общей сложности в стране вылечено 70 198 (+151) человек, показатель выздоровления составляет 96%.

На данный момент из 2114 пациентов, находящихся на лечении в медицинских учреждениях, 192 находятся в тяжёлом состоянии, 44 - в критическом.