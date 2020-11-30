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  30 ноября 2020
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Железнодорожное движение между станциями Замын-Ууд — Эрээн-Хото работает в обычном режиме

CentralAsia (MNG) -  Железнодорожное движение на станциях Замын-Ууд — Эрээн-Хото в Монголии возобновилось с 27 ноября, сообщила оперативная группа, работающая на Улан-Баторской железной дороге во время онлайн-конференции.

Кроме того, некоторые грузы, которые перевозились по автодороге без электронных пломб, начали погрузку на поезда на станции Тальцы в Октябрьском районе города Улан-Удэ Бурятии.

Оперативная группа создана для обеспечения соблюдения мер инфекционного контроля, ограничения его распространения и повышения готовности, согласно решению, принятому главой Государственной чрезвычайной комиссии в связи со вспышкой COVID-19 в личном составе АО «Улан-Баторская железная дорога».

В ходе конференции заместитель начальника АО «Улан-Баторская железная дорога» по безопасности движения Ч.Цогтбаяр сообщил, что по состоянию на 27 ноября 15 875 сотрудников из 15 956 прошли тестирование на коронавирус, а 81 сотрудник еще не прошел тестирование по разным причинам.

Высоко оценив возобновление движения поездов на станции Замын-Ууд — Эрээн-Хото и погрузку грузов на станции Тальцы в Улан-Удэ, Россия, руководитель оперативной группы, министр дорожного и транспортного развития Л.Халтар обязал железнодорожников следующее:

• обратить особое внимание на рост числа подозрительных случаев на станциях Дархан, Сухэ-Батор и Чойр;

• поручить сторожам и инженерам, вновь назначенным на станции и узлы, внимательно изучить технические инструкции для конкретной станции и дать им дополнительные инструкции по охране труда и технике безопасности;

• перепроверять сотрудников, помещенных в домашнюю изоляцию, и принимать решения об их изоляции, обсуждая этот вопрос с Генеральным агентством специализированной инспекции;

• оказывать медицинские услуги железнодорожному персоналу, работающему на строительных площадках железных дорог, и привлекать их к медицинским осмотрам, а также получать помощь в больнице в Сайншанде или в центральной железнодорожной больнице при необходимости.

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