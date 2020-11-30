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  30 ноября 2020
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Более 200 трудовых мигрантов вылетели из Узбекистана на стройки России

CentralAsia (UZ) -  203 гражданина Узбекистана вылетели чартерным рейсом для работы на стройках в Благовещенске (Россия). Об этом сообщает Агентство по внешней трудовой миграции.

Как отмечается, стоимость патента на на работу и расходы граждан на проживание, транспорт, питание и лечение в случае, если у работника диагностировано заболевание, обеспечивают компании-работодатели.

После 14 дней карантина узбекистанцы приступят к работе на стройках Благовещенска.

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