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  30 ноября 2020
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В Монголии пройдет 30-я конференция по переписи населения

CentralAsia (MNG) -  Национальное статистическое управление Монголии (НСУ Монголии) должно организовать 30-ю конференцию по переписи населения в онлайн-формате 2-4 декабря в сотрудничестве с Ассоциацией директоров национальных переписей и статистики Америки, Азии и Тихого океана ( Statistics Directors of America, Asia and the Pacific - ANCSDAAP) и и Статистическим управлением Кореи.

Раунд встречи руководителей национальных статистических агентств стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки в 2020 году будет проходить по теме «Инновации в сборе, обработке и распространении данных».

НСУ Монголии было назначено президентом ANCSDAAP на 2018-2020 годы и должна была провести 30-ю конференцию по переписи населения в Улан-Баторе 10-12 июня 2020 года, но конференция дважды откладывалась из-за пандемии COVID-19.

Конференция по переписи населения проводится раз в полтора или два года с целью сбора статистических данных о населении, проведения их анализа и содействия сотрудничеству.

НСУ Монголии ранее проводило 20-ю и 26-ю конференции по переписи населения и дважды выполняла функции вице-президента ANCSDAAP и один раз президентом в 2018-2020 годах.

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