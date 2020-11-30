Американский астрофизик подсчитал, сколько стоит планета Земля

- Азия и мир, анализ и комментарии
- 12:10, 30 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, по которой оценил стоимость планеты Земля.
Как пишет Mail Online, по его подсчетам, планета стоит пять квадриллионов долларов.
В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и много других факторов, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.
Так, в качестве сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.
«Настолько низкая стоимость красной планеты обусловлена практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни», - объяснил Лафлин.
Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.
По мнению астрофизика, планеты стоимость менее 80 000 000 долларов не стоит рассматривать в качестве потенциального нового дома для людей.