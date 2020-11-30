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  30 ноября 2020
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Американский астрофизик подсчитал, сколько стоит планета Земля

CentralAsia (CA) -  Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, по которой оценил стоимость планеты Земля.

Как пишет Mail Online, по его подсчетам, планета стоит пять квадриллионов долларов.

В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и много других факторов, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.

Земля оказалась самой дорогой планетой, как минимум, в Солнечной системе, отметил ученый.

Так, в качестве сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.

«Настолько низкая стоимость красной планеты обусловлена практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни», - объяснил Лафлин.

Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.

По мнению астрофизика, планеты стоимость менее 80 000 000 долларов не стоит рассматривать в качестве потенциального нового дома для людей.

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  • Американский астрофизик подсчитал, сколько стоит планета Земля
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