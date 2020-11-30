Замглавы МИД Таджикистана встретился с министром иностранных дел Афганистана

CentralAsia (TJ) - В городе Ниамей, Республика Нигер в рамках 47-го заседания Совета министров иностранных стран - членов Организации исламского сотрудничества, заместитель министра иностранных дел Таджикистана Музаффар Хусейнзода встретился с главой МИД Афганистана Мухаммадом Ханифом Атмаром.



В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы двусторонних связей и ключевые направления таджикско-афганского сотрудничества, взаимодействиe в рамках региональных и международных организаций, а также другие важные вопросы, представляющие взаимный интерес.



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